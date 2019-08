MONTPETIT, Fernand



À St-Étienne-de-Beauharnois, le 20 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Fernand Montpetit, époux de feu Pierrette Cimon.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Gérald), Karine (Pierre-Philippe), son amie France, ses petits-enfants: Alex (Louana), Chloé, Mathilde et Adam, ses frères et soeurs: feu Florence (Denis), Madeleine (Pierre), Fernande (Roland), Louise (Gérald) et Jacques (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 16 août 2019 de 19h à 21h et samedi le 17 août 2019 de 9h à 10h30 au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles auront lieu samedi le 17 août 2019 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois, suivies de l'inhumation des cendres au cimetière de St-Étienne-de-Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroît.La famille tient à remercier le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital du Suroît.