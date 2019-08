JAREST, Thérèse



Le 7 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Jarest, épouse de feu Conrad Frigon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (André Blain), Alain (Carol Rose), Guylaine (Denis Talbot) et Marie-Claude (Stéphane Pelletier), ses petits-enfants Olivier, Guillaume (Carolanne Campeau), Marianne (Philippe Patry), Catherine (Guillaume Godin), Charlotte et Louis-Philippe ainsi que son arrière-petit-fils Thomas. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Céline (Jacques Perron), son beau-frère Guy (Claudette Gauthier), ses belles-soeurs Louise, Raymonde et Colombe, de nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 août 2019 dès 10h en l'église Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4. Les funérailles suivront à 11h. Un goûter sera ensuite servi.La famille tient à remercier particulièrement le personnel du 2e étage des Résidences Jardins Intérieurs de Saint-Lambert pour leurs bons soins.www.salondemers.com