DE LORME, Suzanne



À Montréal, le 3 juin 2019, est décédée Mme Suzanne De Lorme, à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Estelle et Louise (Claude), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 17 août 2019 de 11h à 13h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Il y aura une liturgie de la Parole à 13h en la chapelle du complexe qui sera suivie de l'inhumation de l'urne au Repos Saint-François d'Assise.