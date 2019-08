DITATA, Georges



À Terrebonne, le 29 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Georges Ditata, époux de feu Jeannine Goulet.Il laisse dans le deuil sa fille Marisa (Michel Charest) son frère Pascal (feu Antoinette Moscato) et sa soeur Gina (Donald Simard), les filles de feu Suzanne Paquette : Louise, Denyse (Serge Boucher) et JoAnne (Pierre Berger). Il était le frère de feu Josée (feu Bruno Roméo), feu Rosina et feu Nicholas. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2, 450-359-0990www.lesieuretfrere.comle vendredi 16 août 2019 à compter de 14 h. Une cérémonie aura lieu le samedi 17 août 2019 à 10 h, en la chapelle du complexe funéraire. Heures de visites : vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, samedi de 9 h à 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu).La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour les bons soins prodigués.