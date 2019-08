TASSONI, Nicolas (Nick)



5 juin 1931 - 5 août 2019Le 5 août, est décédé Nicolas (Nick) Tassoni, entouré de sa famille à l'Hôpital du Sacré-Coeur, après avoir vaincu plusieurs cancers, déjouant les pronostics pendant plus d'une décennie et conservant son esprit combatif jusqu'à la fin.Il laisse dans le deuil son épouse Cécile Brunet, ses enfants Elaine, Lisa, Josée et Marc (Isabelle Deneault), sa soeur Nella (Dino Valentine) et son frère Romeo. Il était dévoué envers ses petits-enfants Yannick (Marie-Krystel Vallières), Marika (Louis Simon Banville), Justin et Pascal Ricard (Alice Brunel-Robert), Nicolas Goneau, Yamina, Mona et Nicolas Deneault-Tassoni, ainsi que ses arrière-petites-filles Julia, Anna, Lili et Louane. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que ses amis de l'école Holy Family et du Club de golf Islemere.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.Un service privé aura lieu conformément à son souhait.