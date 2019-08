Des retombées majeures sur l’économie de l’île

« Quand les touristes commencent à arriver, il y a une grosse augmentation du chiffre d’affaires et quand les travailleurs étrangers arrivent, on le voit tout de suite également. Et ça augmente chaque année », explique Steven Vézina-Ferland, copropriétaire de l’entreprise l’Épicerie de campagne à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.