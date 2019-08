PERREAULT, Jean-Paul



De Lacolle, le 5 août 2019 à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Perreault.Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Mélanie (Mathieu) et Steven (Samuel), ses petits-enfants Megan et Marshall, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés aucune cérémonie n'aura lieu.