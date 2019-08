RIENDEAU, Monique



À Montréal, le 5 août 2019, à l’âge de 71 ans, est décédée Madame Monique Riendeau, épouse de feu André Patenaude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Daniel) et François (Elaine), ses petits-enfants Stéphany, Jean-Michel, Mélissa, Félix, Vincent et Véronique, ses soeurs Lise et Claudine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 août 2019 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille ne désire pas recevoir de fleurs.