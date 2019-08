Elle fait faillite pour avoir cautionné son mari

À 63 ans, Simone vient tout juste de se séparer. En plus d’un divorce, elle doit aussi faire face à une totale déconfiture financière, puisqu’elle se retrouve responsable des dettes de son ex-conjoint.

Simone se retrouve avec des dettes de 258 000 $, en plus de l’hypothèque de sa maison qui s’élève à 590 000 $. Sur le lot, on retrouve des soldes de cartes de crédit (38 040 $), des factures d’électricité (près de 5000 $), des retards de paiement de TPS/TVQ de la compagnie dont elle est responsable à titre d’adminis­tratrice. À cela s’ajoute un prêt de 150 000 $ consenti à son mari par un de ses amis.

Le premier constat qu’a posé Nathalie Zarzour, conseillère principale en redressement financier chez Raymond Chabot, a été que sa cliente était si endettée qu’il lui était impossible de déposer une proposition de consommateur. La faillite était sa seule option, à raison d’un paiement de 225 $ pendant neuf mois, compte tenu des faibles revenus de Simone. Celle-ci touche 375 $ par mois de RRQ, et a dû retourner sur le marché du travail comme vendeuse, avec un salaire d’environ 1800 $.

L’autre action à poser par le syndic est de vendre la maison, afin de tenter de réaliser un bénéfice qui serait ensuite versé aux créanciers. La propriété est évaluée à 650 000 $ ; or, elle intéresse peu les acheteurs compte tenu de son prix, de son état et de sa localisation. « Des travaux de rénovation ont été commencés, mais pas terminés. De plus, la résidence se trouve en zone inondable. Avec les récentes inondations, les gens se montrent donc très circonspects », mentionne Nathalie Zarzour.