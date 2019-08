Jeux panaméricain: enfin une médaille d'or en natation!

L'Ontarienne Tessa Cieplucha a remporté la première médaille d’or du Canada en natation aux Jeux panaméricains, vendredi soir, avec une victoire au 400 m quatre nages individuel féminin. Le Canada, mené par trois Québécoises, a également décroché une médaille d’argent au relais 4 x 200 m libre féminin.

Après quatre jours de compétition, les nageurs canadiens ont récolté 13 médailles (une d’or, six d’argent et six de bronze).

Cieplucha, 20 ans, a pris le contrôle de la compétition à mi-course et arrêté le chrono à quatre minutes et 39,90 secondes. Virgina Bardach, de l’Argentine, a décroché l’argent en 4:41.05, et Mary-Sophie Harvey, de Trois-Rivières, a gagné sa deuxième médaille individuelle des Jeux, une médaille de bronze avec un temps de 4:43.20.

«C’est une grande réalisation, a réagi Cieplucha, dans un communiqué transmis par Natation Canada. Cela contribuera à renforcer ma confiance et me permettra d’établir de nouveaux objectifs pour l’entraînement et les compétitions. Les effets de mon entraînement se sont vraiment fait sentir aux 100 derniers mètres.»

Même si elle s’est ménagée dans la matinée, Cieplucha a tout donné dans la finale.

«En préliminaire, je voulais établir un rythme dans toutes mes nages, mais ce soir, j’ai seulement voulu concourir parce que la compétition était relevée. J’ai voulu également voir jusqu’à quel point je pouvais aller vite.»

De con sôté, Harvey espérait un meilleur résultat.

«Ce n’était pas le résultat auquel je m’attendais, dit-elle. Mais l’année dernière, à cette même période, je ne nageais pas et je n’étais pas certaine de pouvoir reprendre la compétition. Juste le fait de monter sur le podium me rend heureuse.»

Ackman, Savard, Ludlow et Harvey s’unissent

Les États-Unis ont remporté le 4 x 200 m libre féminin en 7:57.33 suivis des Canadiennes qui ont inscrit un temps de 7:59.16.

Les représentantes du Canada étaient, par ordre de passage, Alyson Ackman, Katerine Savard, Danica Ludlow et Harvey. Le Brésil, arrivé loin derrière, a remporté le bronze avec un temps de 8:07.77.