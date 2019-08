Johnny Gaudreau rêve à la Coupe Stanley

Encouragé par l’ajout de quelques joueurs durant l’été, l’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau estime que son club peut logiquement rêver à la Coupe Stanley.

Après avoir dominé l’Association de l’Ouest avec 107 points au classement la saison dernière, les Flames devront simplement mieux jouer lors des séries éliminatoires.

«Avec une année comme celle-là, tu grandis comme équipe, a mentionné Gaudreau, dans une entrevue publiée sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous savons que nous devons être meilleurs en arrivant dans les séries. C’est une chose que nous avons évidemment appris de la dernière saison. Il faut jouer son meilleur hockey durant les éliminatoires.»

Les Flames, qui avaient été éliminés en première ronde par l’Avalanche du Colorado, ont notamment ajouté le gardien Cam Talbot et l’attaquant Milan Lucic à leur formation au cours de la période estivale.

«J’ai récemment rencontré Talbot et c’est une excellente personne, un excellent gardien, a d’ailleurs indiqué Gaudreau, lors de cette même entrevue. Je me souviens de ces nombreux matchs à Edmonton où nous l’affrontions et qu’il gardait le filet de manière incroyable pour nous battre.»

Lors des récentes séries, les Flames avaient fait confiance au vétéran gardien Mike Smith, qui a alors conservé une moyenne de 3,20 en cinq matchs. En plus de Talbot, Calgary compte toujours sur le Tchèque David Rittich.