La science du chat

S’il en est un qui fait une belle vie, c’est le chat. Il roupille une quinzaine d’heures par jour, il bouffe et son sport préféré est de se laver.

Aucun problème de langue, de religion, de politique et n’a aucune idée de ce que sont les impôts et les taxes. Et, sans même le savoir, les chats sont en train de donner un coup de main ou un coup de langue à la science.