Le choix de Mika

Dominic Arpin est intarissable à propos de sa chienne Mika, une goldendoodle d’environ deux ans. Il en parle et nous montre des photos d’elle tout comme si c’était un nouvel enfant !

1• Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Mon fils Thomas nous harcelait depuis des années pour avoir un chien et pour l’aider dans la gestion de son anxiété. Ma blonde est allergique, alors on a cherché un chien réputé hypoallergénique. On a trouvé une portée de cinq chiots sur Kijiji et on est allé les voir. Mika nous a choisis ! Elle a été la première à venir nous voir. Elle était calme et voulait se faire flatter. J’ai été foudroyé. Ses yeux sont « craquants »... Des yeux de chien éploré qui disaient : « adoptez-moi ! » Je ne m’attendais pas à m’attacher autant à un animal. C’est un membre de la famille. Notre petite fille ! On l’aime intensément. Elle a changé nos vies. Pour moi, c’est une partenaire de plein air extraordinaire. Elle me suit partout, fait de la course à pied avec moi et elle me motive.

2• Pourquoi le nom de Mika ?

C’est mon fils qui a choisi ce nom en référence à Mikasa, un personnage de Manga.

3• Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

À une autre époque, je n’aurais pas été un bon propriétaire de chien. Le chat correspondait plus à mon style de vie. Aujourd’hui, je suis plus chien. À mon avis, il y a plus de bonheur à avoir avec un chien. C’est plus proche d’une relation « père-fille ». Et l’aspect de l’éducation canine est aussi plus divertissant.

4• Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Le chien le plus doux de la planète ! Attachante, affectueuse, sportive. Elle est très énergique et a besoin de bouger. Elle est comme un petit enfant qui veut toujours jouer et qui a beaucoup d’affection. Mika a un trouble affectif ! Elle a besoin d’être proche de nous en tout temps. Elle s’assoit entre nous deux sur le divan. Elle est toujours à nos pieds. Elle a besoin d’être sécurisée et d’avoir de l’affection.

5• Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Elle a un péché mignon : les bas. Il ne faut pas en laisser traîner. Elle les mâchouille ou les cache. Un vrai fétichisme du pied !

6• Racontez-nous un de ses bons coups.

Elle a un défaut. Elle est jap-peuse ! Toutefois, elle nous a sauvés de deux vols de voiture en jappant très fort, en pleine nuit, alors que quelqu’un tentait de rentrer dans notre cour.

7• Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle se prend pour un castor ! Elle adore gruger et ronger. Une fois, elle a déchiqueté en mille morceaux le devoir de Thomas. J’ai pris une photo et l’ai envoyée à sa professeure qui a ri et a répondu qu’elle croyait à notre excuse pour la première fois !

8• Quel est son endroit préféré ?

Au chalet, on a un grand terrain, loin de la route. C’est là-bas que je la trouve la plus belle, quand on la détache... La demi-seconde où elle réalise qu’elle est libre. Elle détale et dérape sur deux mètres, puis elle revient et tourne autour de nous.

9• En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Ce n’est pas de l’inspiration, mais c’est ce qu’elle a amené dans ma vie. Par exemple, je n’avais jamais marché dans mon quartier avant. Cela m’a permis de faire de nouvelles connaissances dans le voisinage.

10• Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

On a modifié notre choix de destinations vacances en fonction de Mika pour qu’elle puisse nous suivre.