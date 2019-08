Le débat du toit est relancé

La pluie a encore compliqué la vie des organisateurs de la Coupe Rogers au point de remettre un match quart de finale à samedi après-midi. Une situation qui a eu un impact direct sur l’annulation de la demi-finale en soirée. Est-ce que la présence d’un toit aurait permis d’éviter cette déception aux amateurs qui s’étaient déplacés pour assister aux prouesses de Rafael Nadal ?

« Si Gaël Monfils avait pu jouer son match de quarts hier soir (vendredi), il n’aurait pas eu à faire un marathon aujourd’hui, a mentionné le directeur de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre, lors d’un point de presse. Ça arrive pratiquement chaque année.

On peut tirer les conclusions naturelles par rapport à la présence d’un toit. »

Depuis le début du tournoi, la Coupe Rogers avait été relativement épargnée par le mauvais temps. Toutefois, vendredi soir, les orages ont forcé les organisateurs à repousser le duel de quarts de finale jusqu’à 15 heures à la suite de quelques averses importantes.

La présence d’un toit aurait pu permettre aux matchs importants de se dérouler comme prévu et aux organisateurs d’épargner plusieurs centaines de milliers de dollars (voir autre texte).

Et ça, Lapierre en est conscient pour l’avenir de son tournoi. On ne sait pas quand, mais il est possible que la présence d’un toit rétractable devienne la norme pour les tournois Masters 1000. Pour le moment, ceux de Madrid et de Shanghai sont les seuls des neuf événements de ce calibre à en posséder un.

Avec les changements climatiques, il ne faudrait pas se surprendre que les autres villes emboîtent le pas dans un avenir plus ou moins rapproché. Les directeurs du tournoi savent qu’ils doivent garantir le spectacle avec les nombreuses plateformes de diffusion.

Shapo perd en double

Denis Shapovalov et son partenaire Rohan Bopanna ont vu leur beau parcours à la Coupe Rogers, samedi. Ils se sont inclinés 7-6 (7) et 7-6 (3) devant les Néerlandais Robin Haase et Wesley Koolhof.

La paire indo-canadienne s’est bien battue, mais ses adversaires ont été plus opportunistes dans les moments-clés. Malgré tout, les nombreux amateurs qui étaient présents dans les gradins du court Banque Nationale ont eu droit à plusieurs échanges excitants. Fait à noter, il a été impossible de recueillir les commentaires de Shapovalov après sa défaite en double. Les responsables de l’ATP ont décidé de décliner notre demande d’entrevue. Assez particulier qu’un joueur canadien ne soit pas disponible pour une entrevue alors qu’il dispute un match important dans son propre pays.