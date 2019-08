Le week-end culturel de Marie-Chantal Perron

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Je viens de lire la série L’Amie prodigieuse, d’Elena Ferrante, campée à Naples à la fin des années 1950. J’ai vraiment adoré ça ! J’avais précédemment acheté la première saison de la série télé italo-américaine My Brilliant Friend, sans avoir lu les livres. Je l’ai tellement aimé que j’étais incapable d’attendre la suite. J’ai donc décidé d’acheter les quatre tomes, que j’ai dévorés. Sinon, je recommande le recueil d’Anick Lemay, Le Gouffre lumineux. Ce sont des textes très touchants sur cette femme qui a traversé une très grosse épreuve.

Quel est le spectacle à voir absolument ?

Certainement, la pièce Les voisins, de Claude Meunier et Louis Saia, dans laquelle j’ai le plaisir de jouer aux côtés notamment de Jean-Michel Anctil, Marilyse Bourke, Guy Jodoin et Brigitte Lafleur. La pièce est campée dans les années 1980 et aujourd’hui encore, elle est toujours aussi pertinente. On y évoque la solitude­­­, le manque d’écoute et le manque d’intérêt envers les autres. On m’a beaucoup transformée pour incarner Janine, et j’aime vraiment ça !

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Je compte aller voir le film d’animation de Disney Le roi lion, où un lionceau venge la mort de son père. Je suis fascinée de voir à quel point l’aspect technique virtuel 3D est impressionnant. C’est le genre de film que je ne rate pas, j’ai très hâte de le voir. J’y vais avec la fille de mon chum, c’est toujours plus agréable d’y aller avec une enfant.

Quelle est l’exposition qui vous a séduite ?

J’ai beaucoup aimé l’exposition de Yoko Ono, intitulée Liberté conquérante/Growing Freedom - les instructions de Yoko Ono et l’art de John et Yoko, qui se tient jusqu’au 15 septembre au centre Phi dans le Vieux-Montréal. J’ai réalisé que je connaissais peu l’ex-femme de John Lennon, que l’on avait découverte à l’occasion du Bed in au Queen Elizabeth de Montréal il y a 50 ans, en 1969. C’est une artiste très visionnaire et importante dans la démarche de l’art contemporain et une femme exceptionnelle. L’exposition est aussi intéressante que la femme.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’ai un coup de cœur pour la série Big Little Lies, avec Nicole Kidman, dont la première saison était réalisée par Jean-Marc Vallée. En ce moment, je suis sur HBO la deuxième saison qui, selon moi, est encore meilleure que la précédente. Je la recommande chaudement, car elle est vraiment excellente, avec des actrices qui sont au sommet de leur art. Par ailleurs, j’ai aussi été interpellée par la série américaine When They See Us (Dans leur regard) qui est cependant beaucoup plus triste. On y raconte l’histoire de quatre jeunes Afro-Américains condamnés pour un viol qu’ils n’ont pas commis, survenu dans Central Park à la fin des années 1980. On n’est malheureusement pas dans la fiction, mais bien dans la réalité.

