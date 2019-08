L’ONU, machine à sermonner

L’ONU a sa philosophie migratoire, qu’elle a exprimée dans le Pacte de Marrakech. Dans sa perspective, il existe une telle chose qu’un droit fondamental à la migration, qu’il faudrait concrétiser le plus possible. Pour cela, il faudrait faciliter le plus possible les déplacements de population à grande échelle, et déconstruire progressivement les frontières, pour un jour les neutraliser.

Redisons-le : nous sommes témoins d’un détournement à grande échelle du droit d’asile, qui revient une filière migratoire parmi d’autres. On peut le constater chaque été avec le chemin Roxham. On le voit aussi en Europe occidentale de manière catastrophique.

Pourtant, le droit d’asile n’a jamais été pensé et élaboré pour encadrer des migrations massives. Et puisque nos sociétés sont de plus en plus impuissantes politiquement, elles hésitent à reconduire à la frontière ceux qui trichent. Elles semblent paralysées et se laissent accuser de racisme quand elles redressent la colonne vertébrale. On trouve ensuite plusieurs associations associées à la gauche radicale pour légitimer ce détournement du droit. Les médias les présentent ensuite sous le signe de l’héroïsme humanitaire.