Photos souvenirs: Dan Bigras

Après la rue

Photo d'archives Le beau Dan en 1987, alors qu’il lançait son premier 45 tours, il y a plus de trente ans. Le jeune homme, qui avait quitté la maison familiale pour aller vivre dans la rue à l’âge de 16 ans, avait gagné sa vie en jouant dans les bars de Québec avant d’être remarqué par Gerry Boulet, dans un bistro de Montréal. À maintes reprises, il remerciera ce dernier de lui avoir tendu la main.

Son Spectrum

Photo d'archives

À l’hiver 1991, Dan Bigras se préparait à affronter le public du mythique Spectrum de Montréal, où il élira résidence pour le Show du Refuge dès l’année suivante. Évidemment, il avait cassé la baraque ! Depuis quelques années, le chanteur était devenu un incontournable de la scène rock au Québec et il avait lancé son premier album, Ange animal.

Bête de scène

Photo d'archives

Deux redoutables performeurs, tignasses en feu, en 1992, Dan et sa grande complice de scène Laurence Jalbert. Cette année-là, l’auteur-compositeur-interprète remportait le Félix du meilleur album rock de l’année. C’était grâce à son second album, Tue-moi (La bête humaine), qu’il avait entièrement réalisé lui-même.

Acteur et réalisateur

Photo d'archives

Dans ses vêtements de sans-abri, alors qu’il tournait le clip de sa chanson L’astronaute, rue Saint-Laurent à Montréal, en 2005. Aussi acteur et réalisateur, Dan a tourné le documentaire Le Ring intérieur et le conte urbain La Rage de l’ange dans lesquels il joue, en plus d’avoir campé plusieurs rôles dans les séries télé, dont Le dernier chapitre et 30 vies.

Les honneurs