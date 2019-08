Se faire donner une volée

La semaine dernière, 23 000 employés de Revenu Québec se sont fait voler leurs informations personnelles. Fin juin, Desjardins a annoncé une fuite de données qui a touché plus de 2,9 millions de clients.

Je fais partie des clients de Desjardins malchanceux, mon grand-oncle Roger et ma tante Michelle aussi. Au dernier brunch en famille, le sujet trônait sur la table entre les gaufres et le faux bacon. Tout le monde avait son mot à dire. L’émotion était palpable.

À l’ère où l’on se protège avec le condom, en ayant plusieurs systèmes d’alarme, en utilisant des antivirus, le coup de poing est d’autant plus percutant. On a l’impression que ce que l’on nous vole, c’est une partie de nous-mêmes. On a l’impression de s’être fait « donner une volée » plutôt que de s’être fait voler nos données.