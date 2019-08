​Un cadeau venu du ciel!

Règlement oblige, les positions sur la grille de départ de la course dimanche seront déterminées selon les points récoltés par chaque voiture depuis le début de la saison.

« Je ne me plaindrai pas de mon sort, a dit le pilote de Roxton Pond, mais je pense surtout à tous ceux qui, dans les tribunes, sont venus ici pour nous voir. C’est dommage, mais on ne peut rien y faire. »

« C’est décevant pour tous les spectateurs et nos partenaires qui se sont déplacés sur le site, a dit Trifluvien. Mais, la météo, c’est la... météo. »

« Je connais le circuit et j’ai l’habitude de gagner des places assez rapidement », a dit l’aîné des Dumoulin.

« J’ai fait deux tours, a souligné le jeune prodige de Saint-Joseph-de-Beauce, et j’ai failli déraper. C’était comme rouler sur la glace par endroits. C’était ma première fois sous la pluie. »

La bonne nouvelle pour Lessard, c’est que les officiels de NASCAR ont prévu d’ajouter à la programmation une séance d’essais libres de 30 minutes dimanche entre 9 h 5 et 9 h 35.

« On aurait certes aimé profiter d’une séance de qualifications, mais nous sommes tous dans le même bateau, a dit le pilote de Saint-Léonard-d’Aston. Par contre, je me dis que tout peut arriver. Je prends l’exemple d’Alex Labbé qui, l’an dernier, est parti dernier et il a terminé troisième.