Un homme arrêté pour avoir menacé une élue américaine de gauche

Un homme de l’Ohio a été accusé vendredi d’avoir menacé de mort l’étoile montante de la gauche américaine Alexandria Ocasio-Cortez et d’avoir entreposé des munitions illégales chez lui.

Tim Ireland, 41 ans, a été arrêté jeudi à son domicile de Toledo après avoir publié sur Facebook que la représentante démocrate «devait être abattue», a rapporté le «Daily News».

«Mon employeur chargerait l’arme pour moi», a-t-il aussi écrit.

Peu avant son arrestation, un policier du FBI avait téléphoné à Tim Ireland pour le questionner sur le message incendiaire qu’il avait envoyé. C’est alors qu’il aurait réitéré les propos qu’il avait tenus sur internet.

«Ireland a déclaré qu’il était très fier de son message», peut-on lire dans la déclaration des policiers.

Il aurait aussi confié à l’agent de la police fédérale qu’il portait «toujours des armes dissimulées» sur lui et que tous les gens qu’il connaît possèdent eux aussi des armes.

Les policiers ont effectivement saisi plusieurs balles de munitions illégales en perquisitionnant sa résidence jeudi.

Selon le FBI, Tim Ireland n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Deux mandats d’arrêt pesaient en effet déjà sur lui, l’un pour possession de marijuana en Géorgie et l’autre parce qu’il ne s’est pas présenté à une audience en Floride par rapport à une autre affaire criminelle.

Depuis son élection en novembre dernier, Alexandria Ocasio-Cortez est régulièrement la cible de menaces sur internet.

Si son bureau n’a pas voulu commenter le cas précis de Tim Ireland, la représentante de New York s’est déjà exprimée sur la haine qu’elle suscitait, l’imputant «aux médias de droite».

«Il existe clairement une corrélation entre l’intensité de Fox News, de Breitbart et de tous ces gens et les menaces que nous subissons», avait indiqué la plus jeune élue de l’histoire au Congrès américain en mars dernier au «Daily News».

Appartenant à l’aile la plus à gauche du Parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, est aussi régulièrement critiquée par le président Donald Trump.

D’origine portoricaine, Alexandria Ocasio-Cortez faisait partie des quatre élues démocrates visées par une série de tweets controversés du président en juillet dans lesquels il les invitait à retourner dans «ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité d’où elles viennent».