Un Mexicain récolte ici depuis 38 ans

À 68 ans, le Mexicain Flavio Evelio Lopez Cavallero ne voudrait pour rien au monde tourner le dos à son métier de fermier, auquel il s’est donné corps et âme la moitié de sa vie.

L’homme aime l’ambiance à Saint-Rémi, même s’il est à plus de 5000 km de sa maison. Chaque jour, après les heures de travail, lui et ses confrères ont leur petit rituel.

Le soir, ils prennent une pause bien méritée pour reposer leurs muscles encore chauds et se racontent leurs vies et leurs rêves au son des grillons qui percent la nuit.

« Ici, il n’y a pas de discrimination. On se rejoint entre Guaté­maltèques et Mexicains dans la grange après le travail et on discute. »