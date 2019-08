Universal annule la sortie du film «The Hunt» après une polémique

Los Angeles | Le studio américain Universal a décidé d’annuler la sortie de son film The Hunt, qui met en scène une traque violente et sadique de victimes innocentes, après une polémique liée aux récentes fusillades et à des déclarations de Donald Trump.

The Hunt (La Chasse), avec notamment l’actrice oscarisée Hilary Swank à l’affiche, devait sortir fin septembre aux États-Unis.

Cette satire ultraviolente de la profonde fracture entre les différentes classes sociales américaines montre des élites richissimes traquant et abattant, par pur snobisme et mépris de classe, des pauvres dans les États ruraux, bastions traditionnels du parti républicain (Wyoming, Mississippi, etc.).

Les scènes de violence contenues dans la bande-annonce présentées fin juillet ont fait d’autant plus grincer des dents que l’Amérique a été endeuillée par deux fusillades qui ont fait 31 morts samedi 3 août.

Donald Trump n’a pas manqué de réagir à ce film qui fait passer — de manière caricaturale et volontairement exagérée — ses partisans pour des victimes de violence gratuite.

«Le Hollywood gauchiste est raciste au plus haut point, et avec une grande colère et de la haine!», avait tweeté vendredi le président américain. «Le film qui va sortir cherche à allumer le feu et à provoquer le chaos», avait-il ajouté, sans toutefois explicitement citer The Hunt.

«Ils créent leur propre violence et ensuite ils rejettent la responsabilité sur les autres. Ce sont eux les vrais racistes et ils sont très mauvais pour notre pays », avait conclu le milliardaire républicain, lui-même régulièrement accusé de racisme.

«Alors que Universal Pictures avait déjà suspendu la campagne marketing pour The Hunt, le studio a décidé, après mure réflexion, d’annuler nos plans de sortie du film», a indiqué un porte-parole d’Universal dans un communiqué transmis à l’AFP.

«Nous soutenons nos réalisateurs et contribuerons de distribuer les films de ces créateurs visionnaires et audacieux, comme ceux de ce thriller satirique et social, mais nous comprenons que ce n’est pas le bon moment pour sortir ce film», a-t-il ajouté.

The Hunt était mis en scène par Craig Zobel (Les Survivants, 2015) et écrit par Damon Lindelof, co-créateur et scénariste de la série à succès Lost.