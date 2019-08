Anthony Mantha veut s’inspirer du Championnat du monde

Meilleur pointeur du Canada, avec Mark Stone, au dernier Championnat du monde, le Québécois Anthony Mantha espère offrir un aussi bon rendement cette saison dans la Ligue nationale de hockey qu’au mois de mai dernier en Slovaquie.

«La participation au Championnat du monde m'a apporté beaucoup de confiance, a-t-il affirmé en entrevue avec le site LNH.com. C'est sûr que ça fait du bien de connaître du succès. Ça m'a ramené dans les bonnes sensations que j'avais dans les rangs juniors, au moment où tout allait super bien pour moi.»

«Je souhaite qu'on assiste cette saison à l'éclosion d'Anthony Mantha, a-t-il poursuivi. C'est à espérer que l'équipe [les Red Wings de Detroit] fasse un pas vers l'avant et, si c'est le cas, ça voudra dire que chacun des joueurs aura fait un pas vers l'avant.»

Mantha, 24 ans, a amassé 14 points, dont sept buts, au Mondial. Le Canada s’est incliné devant la Finlande en grande finale.

Objectif victoires

Mantha a amassé 25 buts et 23 mentions d’aide pour 48 points en 67 sorties la saison dernière. S’il veut améliorer ses performances individuelles, il espère surtout que les Red Wings seront compétitifs en 2019-2020.

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n’a toujours pas joué un match éliminatoire depuis le début de sa jeune carrière.

Il se rassure en pensant à la bonne fin de campagne des Wings, qui ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs en 2018-2019.

«Nous avons connu nos meilleurs moments quand tout le monde souhaitait nous voir perdre afin que nous ayons un meilleur choix au repêchage, a-t-il indiqué. Nous, on avait du succès et on avait du plaisir. C'est l'attitude qu'il faut recréer. Oui, le hockey ça reste un "job", mais il faut avoir du "fun".»

La recette du succès passe notamment par l’embauche de Steve Yzerman au poste de directeur général des Wings, selon le Québécois.

«Je ne sais pas quelle sera sa philosophie. Je sais qu'il a fait de l'excellent travail avec le Lightning de Tampa Bay, a dit Mantha. En espérant qu'il puisse recréer la même étincelle à Detroit, en obtenant les mêmes résultats qu'à Tampa.»