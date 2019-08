Bandes dessinées: brutale réalité

Cet impétueux polar à caractère social et écologique a longtemps germé en Pastor. Il aura mis deux années entières à boucler le crayonné des trois premiers tomes d’un seul coup, à raison de 100 pages par album, divisées en chapitres d’une quinzaine de pages, avant même de dialoguer. L’auteur du Sentier des reines change radicalement d’approche graphique pour l’occasion, privilégiant un trait nerveux, texturé, direct, précis. « Avec cette série, j’ai l’impression d’arriver à la rencontre de mes envies profondes », expose l’artiste, de passage au Québec. « J’ai construit No War avec mon fils de 10 ans. Sans vouloir me cantonner dans un récit jeunesse, je souhaitais faire l’effort de me rendre lisible pour le plus grand nombre. Il voulait quelque chose de contemporain, avec des fusils. Immédiatement, j’ai pensé à No War. »

Huis clos insulaire

L’archipel fictif du Vukland, situé au sud du Groenland, est au bord du gouffre. Le jeune Run, né d’une mère Kivik revendiquant le respect des traditions ancestrales et d’un père chercheur, responsable du chantier de construction d’un barrage au cœur des terres ancestrales où reposent des pierres aux propriétés mystérieuses, retrouve la dépouille d’un ingénieur lié au chantier. Entre le respect des terres sacrées et la modernité se déploie un jeu politique funeste au centre duquel se retrouve bien malgré lui le jeune Run. Même s’il s’agit d’une fiction, un solide travail de recherche en amont fut effectué par Pastor, qui a construit son île en s’inspirant de l’Islande. Il avoue d’ailleurs avoir passé de nombreuses heures à s’imprégner des rues des contrées de Stieg Larsson et Jo Nesbø via le service en ligne Google Street View.

Le sujet identitaire

Né d’une mère française et d’un père espagnol, il affirme être habité du complexe de l’immigré. « Je me dois de me défoncer, d’en donner pour chaque dollar investi en moi. D’autant que l’éditeur a signé avec moi pour trois tomes qui paraissent la même année, ce qui est plutôt rare dans l’écosystème actuel du 9e art. Par exemple, je n’ai jamais autant retravaillé une scène d’introduction que celle du tome premier. » Dans son extraordinaire No War, rien n’est laissé au hasard. Puisant tant dans le corpus du photographe ethnologue américain Edward S. Curtis que dans ceux des auteurs de bande dessinée Hugo Pratt, José Munoz, Frank Miller, R. M. Guéra, on y retrouve également des réminiscences d’Emmanuel Guibert et du romancier George Pelecanos.

No War, dont le troisième volet paraîtra à l’automne, est incontestablement une série phare de 2019, qui convie le lecteur à l’urgence de réfléchir et d’agir alors que l’humanité tente de se maintenir en équilibre aux abords du gouffre de sa propre bêtise. Une lecture nécessaire, captivante, qui révèle un auteur en pleine possession de ses moyens.