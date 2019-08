Bianca Andreescu est championne de la Coupe Rogers

Bianca Andreescu a profité du forfait de l’Américaine Serena Williams pour remporter le volet féminin de la Coupe Rogers, dimanche à Toronto.

Elle est la première Canadienne à gagner la Coupe Rogers, qui en était à sa 40e année d’existence. En 1969, à Toronto, la Canadienne Faye Urban avait remporté l'Omnium canadien contre sa compatriote Vicky Berner.

«C’est vraiment incroyable. Je me sens choyée, vraiment. Je me suis tellement donnée sur ce court pour gagner devant mes partisans, alors c’est incroyable», a dit Andreescu après la rencontre.

Williams a dû abandonner à cause d’une blessure au haut du dos, selon l’organisation du tournoi. Andreescu menait 3-1 dans la première manche à ce moment-là.

«J’ai tellement eu à vivre avec des blessures, et Serena aussi, alors je suis certaine qu’elle sait quand elle peut pousser et quand arrêter. Je me sens bizarre présentement. Je sais que j’ai gagné le tournoi, mais c’est étrange que ça se passe comme ça. Je souhaite à Serena un prompt rétablissement», a dit Andreescu.

«Tu es une grande championne, sur le terrain comme à l’extérieur», a-t-elle ajouté.

Après le retrait de Williams, les deux joueuses ont partagé un beau moment aux abords du terrain. Elles se sont notamment serrées dans leurs bras.

«Je ne peux pas bouger», a confié Williams à Andreescu pendant leur discussion.

«Je t’ai suivi pendant toute ta carrière, tu es une bête», a répliqué la Canadienne de 19 ans.

Pendant la cérémonie de remise des trophées, l’Américaine de 37 ans a présenté ses excuses aux amateurs de tennis.

«Merci tout le monde, a-t-elle dit. Je suis désolé de ne pas être capable de jouer. J’ai essayé. C’est une année difficile, mais nous allons continuer à aller de l’avant.»