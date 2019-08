C’est arrivé la semaine du 11 août

Photo d'archives de la Ville de Montréal, BM005-3-D04-P038

Lors de la guerre de Sept Ans, le Marquis de Montcalm, à la tête de 3000 hommes, dont des colons canadiens et des alliés autochtones, prend le fort Oswego et le détruit. Il s’agit d’une des premières victoires françaises dans ce conflit qui avait débuté par les escarmouches de la vallée de l’Ohio, en 1754, pour répondre aux attaques des Britanniques, en 1755. Oswego se trouve sur le lac Ontario et constitue la clé des Grands Lacs. Malgré ces premières victoires, la France offre toutefois peu de renforts à son armée, contrairement à la Grande-Bretagne. Le vent tournera à partir de 1758.