Dénoncer son parrain pédophile 30 ans plus tard

« Il a voulu me regarder et m’enligner dans le box des accusés, mais j’ai tenu son regard et il a baissé les yeux, relate Sophie Landreville. C’est là que j’ai compris qu’il n’aura jamais plus aucun pouvoir sur moi. »

Et l’âge de l’accusé ne doit pas non plus être une raison d’hésiter, selon elle. « Il n’y a pas d’âge pour que ce soit une peine plus souple ou plus sévère. »