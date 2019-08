Du théâtre d’été qui fait bande à part

À ceux qui prétendent que le théâtre d’été fait toujours dans la comédie, voilà que la pièce L’embardée fait bande à part. Bien loin du burlesque, cette pièce d’Emmanuel Reichenbach, qui ne fait pas non plus dans la comédie noire, est plutôt dramatique avec même un goût amer.

Après avoir été présentée à Victoriaville une partie de l’été voilà que la pièce, L’embardée, mettant en vedette Pierre-François Legendre, Geneviève Rochette, Louis-Olivier Mauffette et Luc Boucher, vient de déménager au Zénith sur la couronne nord de Montréal.

D’emblée, le rideau se lève avec un décor morbide. Nous sommes dans un salon mortuaire, où deux frères, qui n’ont rien en commun, viennent rendre un dernier hommage à leur père, un important homme d’affaires à la tête d’une compagnie de courtage, décédé tragiquement dans un accident de voiture. L’un de ses fils, Maxime (Pierre-François Legendre) qui semble jouir d’une belle fortune travaille au sein de l’entreprise familiale, en tant que conseiller financier, tandis que son frère, Benjamin, (Louis-Olivier Mauffette) qui vit dans l’Ouest du pays est un artiste qui peine à joindre les deux bouts et ne connaît strictement de la finance.

Si celle-ci est une pure inconnue aux yeux des deux frères, elle aura vite fait de leur faire comprendre qu’elle avait un lien privilégié avec leur père et qu’elle a droit à une compensation financière. De surcroît, elle détient des informations embarrassantes, voire compromettantes, au sujet du défunt et de son entreprise. En peu de temps, on comprendra que tant le père que le fils sont des bandits à cravate.