Encore les phases arrêtées

« Si on n’accorde pas deux buts sur les phases arrêtées, on part d’ici avec au moins un point », a ajouté Samuel Piette.

« On est rentrés dans le match mou, on ne peut pas concéder deux buts en vingt minutes en début de match », a insisté Piette.

« J’ai l’impression que pendant les 60 dernières minutes, on a été la meilleure équipe et je sentais notre troisième but venir », a soutenu Evan Bush qui vient d’accorder neuf buts en deux matchs.

« Il n’y a pas que du négatif dans ce match. On ne s’est pas affolés à 2 à 0, on est restés solidaires. Sur la fin, contrairement à d’autres matchs, je pensais qu’on pouvait gagner. »

« On a démontré beaucoup de caractère et de fierté de revenir au pointage. On a peut-être été un peu avides pour aller chercher le troisième but et on n’était pas assez nombreux pour défendre. »