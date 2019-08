La ligne de train Vaudreuil-Hudson partiellement fermée

Les personnes qui utilisent les gares Vaudreuil et Hudson, sur la ligne de train de banlieue du même nom, devront prendre des navettes pendant une semaine en raison de travaux qui forcent l’interruption du service.

Le pont ferroviaire qui enjambe la rivière Quinchien, à Vaudreuil-Dorion, est arrivé en fin de vie et doit être remplacé, ce qui empêchera la circulation des trains entre les gares Hudson, Vaudreuil et Dorion, en bout de ligne.

Comme le stationnement incitatif de la gare Dorion n’est pas assez grand pour accommoder les utilisateurs de ces trois gares, le transporteur exo «déconseille aux utilisateurs de la gare Vaudreuil de se rendre directement à la gare Dorion avec leur voiture durant la perturbation, surtout les jours de semaine».

Il les invite plutôt à utiliser le service de navette qui sera mis en place : huit autobus effectueront la liaison Vaudreuil-Dorion tout au long de l’interruption, (une navette Hudson-Dorion sera aussi mise en place les jours de semaine). Le trajet devrait durer de 10 à 15 minutes, estime exo, et les navettes passeront très fréquemment aux heures de pointe (aux 2 à 5 minutes).

Les titres de transport «Train» seront par ailleurs acceptés du 10 au 18 août dans les autobus des lignes 5 et Express A-40 du secteur La Presqu’Île. La première relie les gares Vaudreuil et Dorion et la deuxième se rend au terminus Côte-Vertu à partir de la gare Vaudreuil.

Le pont de la rivière Quinchien a été bâti en 1909 et devait être remplacé. Exo réalise depuis le 17 juin des travaux autour de la ligne Vaudreuil-Hudson, en collaboration avec la Ville de Vaudreui-Dorion. Ceux-ci incluent l’élargissement du passage à niveau existant sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes et la prolongation de la piste multifonctions de chaque côté du passage à niveau, en plus de sa protection par l’installation de nouvelles barrières.

Le service devrait reprendre normalement dès lundi prochain (19 août).