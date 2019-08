Les suggestions du 24 Heures à l'occasion de la journée « J’achète un livre québécois »

À l’occasion de la journée « J’achète un livre québécois », qui se tient tous les 12 août depuis 2014, l’équipe de la rédaction du 24 Heures vous suggère quelques-uns de ses coups de cœur. À lire ou à relire!

Quatre Mélanie et demie

Ce petit livre de la collection La Shop se dévore facilement en un seul après-midi. On y retrouve des histoires, toutes plus différentes les unes que les autres, sur quatre jeunes femmes dont le prénom est Mélanie. Le lecteur passe d’une chasse au cerf à un lendemain de party de bureau, puis dans une maison aux lumières détraquées en raison d’orages pour finalement aboutir dans les toilettes d’une école primaire.

Justin Laramée, diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2003, écrit avec un langage cru et imagé. L’homme originaire de Gatineau mélange avec aisance les styles dans cet ouvrage. On peut y reconnaître le roman, la nouvelle, le théâtre et même la poésie. Un roman qui à la fois fait rire, choque et touche le lecteur.

- Léa Papineau Robichaud, 24h

Auteur : Justin Laramée

Date de parution : 2018

Éditions Québec Amérique

136 pages

L’albatros et la mésange

Le plus récent roman de l’auteure québécoise reconnue, Dominique Demers, est d’une grande beauté. Même s’il est classé dans les ouvrages pour adolescents, il saura assurément plaire aux adultes qui ont gardé leur cœur jeune.

On y retrouve deux ados de 17 ans un peu amochés par la vie. Mélanie est une vraie bolle à l’école, cependant elle a perdu le goût de la vie après un premier amour complètement dévastateur. Elle vit seule avec sa mère, son père étant un grand chef d’orchestre toujours parti en tournée. Pour sa part, Jean-Baptiste, le plus vieux d’une famille nombreuse, se fait intimider à l’école et éprouve beaucoup de difficulté au niveau social. Surdoué, pour lui l’école est une perte de temps. Il préfère consacrer son temps et ses énergies à sa grande passion : les oiseaux.

- Léa Papineau Robichaud, 24h

Auteure : Dominique Demers

Date de parution : 2019

Éditions Québec Amérique

400 pages

La Chorale du diable

Le réalisme des histoires de l'auteur Martin Michaud est hallucinant. Dans ce roman policier, l'auteur met en scène des meurtres sadiques. Deux crimes qui, à première vue, ne sont pas reliés, transporteront l’enquêteur Victor Lessard de Montréal à Val-d'Or en passant par le Vatican. Les questions fusent de toutes parts : Est-ce que ces meurtres visent a camoufler un scandale bien connu par le Vatican depuis des décennies? L'existence de Dieu serait-elle liée à celle du diable? Ce polar a su captiver mon attention du début à la fin. J'ai d'ailleurs pris goût à la lecture après avoir dévoré ce roman.

- Guillaume Pelletier, 24h

Auteur : Martin Michaud

Date de parution : 2011

Éditions Goélette

480 pages

Ton absence m’appartient

Quand elle était petite fille, Rose-Aimée Automne T. Morin a appris que son père allait mourir bientôt. À partir de ce moment-là, sa fille unique est devenu son projet : il avait deux ans pour lui inculquer tout ce qu’il pouvait pour faire d’elle ce qu’il considérait comme une femme idéale. Cette période s’est finalement étirée sur 14 ans, la maladie lui laissant quelques sursis.

L’auteure raconte dans cet ouvrage autobiographique des pans de sa jeunesse façonnée par sa relation avec son père, et pose un regard sensible, lucide et encore plein d’interrogations sur les marques que celle-ci a laissées sur elle. Celle qu’on connaît aussi comme une infatigable créatrice de contenu pour URBANIA, Vrak, Radio-Canada et plus récemment QUB radio croise dans cet essai son témoignage avec celui de six autres personnes qui ont également eu une jeunesse hors de l’ordinaire.

– Camille Dauphinais-Pelletier, 24h

Auteur : Rose-Aimée Automne T. Morin

Date de parution : 2019

Stanké

144 pages

Instinct de survie

Un livre idéal pour tous les amateurs des montagnes curieux du monde de l’alpinisme. Le livre, écrit en collaboration avec Brett Popplewell, fait le récit de la quête de l’auteur pour gravir certains des plus hauts sommets du monde. Gabriel Filippi, le seul Québécois à avoir gravi l’Everest par les deux versants, a évité la mort à plusieurs reprises dans des histoires fascinantes. L’alpiniste aborde également les émotions et les défis reliés à de telles expériences. Une belle leçon de vie qui donne envie de réaliser ses rêves. Difficile de ne pas dévorer ce livre en une seule journée.

- Béatrice Roy-Brunet, 24 H

Auteur : Gabriel Filippi

Date de parution : 2018

Guy Saint-Jean Éditeur

352 pages

À nous la ville! - Traité de municipalisme

Les grandes villes du monde sont appelées à jouer un rôle crucial dans certains des enjeux politiques et sociaux les plus importants du XXIe siècle. C’est du moins le constat que dresse avec éloquence et sans ambages l’auteur et philosophe Jonathan Durand Folco, à travers son premier essai intitulé À nous la ville! - Traité de municipalisme. Néanmoins, ces lieux de pouvoir tardent à être résolument investis par les forces progressistes au Québec, alors qu’ils pourraient s’avérer d’une efficacité considérable à l’aube d’une crise écologique d’envergure et dans un contexte où les inégalités sociales et économiques ne font que s’accroître. C’est donc une véritable invitation qui est lancée ici, humble et accessible, à repenser le potentiel politique de la ville pour qu’elle puisse enfin devenir un véhicule de transformation sociale d’importance.

- Agence QMI