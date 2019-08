Masahiro Tanaka s’occupe des Blue Jays

Masahiro Tanaka était au sommet de son art dimanche à Toronto, permettant aux Yankees de New York de blanchir les Blue Jays et de l’emporter 1 à 0.

Œuvrant sur la butte pendant huit manches complètes, Tanaka (8-6) n’a donné que trois coups sûrs. Seuls Bo Bichette, Justin Smoak et Brandon Drury sont parvenus à mettre la balle en lieu sûr à ses dépens. Le partant a par ailleurs retiré quatre frappeurs sur des prises.

Bichette a ajouté un deuxième coup sûr en fin de neuvième manche lorsqu’Aroldis Chapman tentait de fermer les livres. Le spécialiste des fins de match a toutefois forcé Vladimir Guerrero fils à se commettre dans un double jeu avant d’éventer Cavan Biggio pour signer un 31e sauvetage cette saison.

Malgré la défaite, Trent Thornton (4-8) a offert un départ de qualité aux Blue Jays. Il n’a concédé qu’un point, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches. En relève, Sam Gaviglio a également bien fait, offrant seulement deux coups sûrs en trois manches.

Gio Urshela a été le seul joueur à croiser le marbre dans cette rencontre. Il y est parvenu lorsque Brett Gardner a cogné un double automatique lors du cinquième tour au bâton.

Les Blue Jays et les Yankees se sont ainsi partagé les honneurs de cette série de quatre parties. La formation torontoise accueillera maintenant les Rangers du Texas pour trois rencontres, à compter de lundi.