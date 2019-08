Meggie Dargis et François Jarry triomphent au Demi-marathon Mont-Tremblant

Les Québécois Meggie Dargis et François Jarry ont respectivement remporté les volets féminin et masculin du Demi-marathon Mont-Tremblant, dimanche.

Dargis, qui est la championne provinciale au 5 km sur route, a franchi le fil d’arrivée en 1 h 20 min 18 s. Sabrina St-Gelais (1:21:06), championne provinciale au 10 000 m, et Bianca Prémont (1:24:57) l’ont accompagnée sur le podium.

Chez les hommes, Jarry a établi un nouveau record pour cette compétition en parcourant le tracé en 1 h 08 min 52 s. Tout comme Dargis, Jarry est également champion du Québec au 5 km sur route. Les Québécois Aaron Manning (1:11:50) et Samuel Trudel (1:15 :19) l’ont suivi.

Pour la première fois depuis que l’événement a vu le jour, le Demi-Marathon représentait une étape de la Coupe du Québec dans le cadre des Championnats provinciaux de 21,1 km sur route.

En mai dernier, le Demi-marathon Mont-Tremblant a reçu le double titre OR pour la qualité de son organisation et de ses parcours. Cette reconnaissance est décernée par la Fédération québécoise d’athlétisme, la Fédération canadienne d’athlétisme et l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.