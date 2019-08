Mode de stars: afficher sa fierté et son allégeance

Il semble que les sept couleurs du drapeau arc-en-ciel soient partout cette année. La « fierté » est passée en mode corporatif de nombreuses compagnies adaptant leur logo pour l’occasion ou revisitant leurs classiques avec une touche à saveur LGBTQ pour le Pride Month (juin 2019). Alors que la métropole célèbre à son tour avec Fierté Montréal deux mois plus tard, voici quelques looks multicolores de stars qui ont offert leur soutien à la cause. Plusieurs ont profité de leur portée sur Instagram, d’autres d’un spectacle, Lady Gaga a souligné les 50 ans des événements de Stonewall, Jake Owen a revisité à la saveur country l’un des « classiques gays », même le couple royal, Meghan Markle et le prince Harry, ont partagé un montage des comptes qui leur tiennent à cœur.

Photo tirée d'Instagram

De façon artis­tique, Katy Perry a souligné le mois de la Pride avec une photo représentant une pyramide d’individus divers.

Photo AFP

En l’honneur du mois de la Pride, le chanteur Jake Owen a dévoilé une version country de Believe, la chanson culte de Cher. C’est en tapant « gayest songs of all time » (les chansons les plus gaies de tous les temps) sur Google qu’il a arrêté son choix, a-t-il confié à ses fans. Photo AFP Photo AFP Photo Getty Images

Plusieurs ont adopté des costumes de scène qui en disaient long sur l’acceptation et l’ouverture que nous devrions avoir. De New York à Los Angeles, Alicia Keys, Madonna et Taylor Swift y sont allées de leur touche personnelle. Photo AFP

Pour commémorer les 50 ans des émeutes de Stonewall, Lady Gaga a opté pour une tenue à l’esprit des années 1960 signée Versace. Comme l’artiste nous a habitués à des tenues à deux degrés, elle a voulu aussi rendre hommage à Gilbert Baker, l’homme qui a créé le drapeau LGBTQ en 1978. Photo tirée d'Instagram Photo tirée d'Instagram Photo AFP Photo tirée d'Instagram

Pour assister aux défilés de la Fierté, une touche vibrante, des paillettes et de l’extravagance semblent être de mise pour Charlize Theron, Victoria­­­ Justice, Sir Richard Branson, David Burtka, Neil Patrick Harris et leurs enfants. Photo tirée d'Instagram

Pour célébrer la World Pride de New York, Billy Porter s’est glissée dans une création exclusive du designer Christian Siriano. La robe en tulle aux couleurs du drapeau du mouvement LGBTQ était à l’image de toute son extravagance. Photo tirée d'Instagram Photo tirée d'Instagram