Muscler ses poumons

Certains choisissent de muscler leurs pectoraux, d’autres choisissent (ou devraient choisir) de muscler leurs poumons. Enfin, leurs muscles respiratoires, principalement les muscles inspiratoires.

On renforce nos muscles inspiratoires en faisant des respirations profondes, alors que l’entrée d’air est limitée par un petit appareil ressemblant à une pipe, muni d’un embout buccal. Il en existe plusieurs modèles sur le marché. Le prix varie d’environ 30 $ à 150 $. Les fabricants recommandent généralement de faire 30 respirations forcées matin et soir, et ils promettent des résultats en moins de six semaines.