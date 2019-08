Référendum sur le projet d'aéroport de Saint-Roch-de-l'Achigan

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN | Les citoyens de la petite municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière, se prononcent dimanche sur le projet d'aérodrome dans leur communauté.

Le projet d'aéroport, lancé par l'organisme à but non lucratif Aérodrome Saint-Roch-de-l'Achigan, vise à construire une piste de 995 mètres en territoire agricole, dans le parc industriel de la municipalité, ainsi que des hangars et écoles de pilotage. Ce projet vise à déménager l'aéroport de Mascouche, dont un projet de transfert entamé en 2016 et définitivement enterré au printemps dernier a échoué à séduire la population et les élus.

De 10 h à 20 h, les citoyens de Saint-Roch-de-l'Achigan sont invités à indiquer s'ils ont en faveur ou contre l'aménagement de l'aérodrome. Ce référendum consultatif permet au conseil de ville de prendre le pouls des citoyens.

Le promoteur du projet fait valoir que l'aérodrome générera de nombreux emplois et des revenus fonciers pour la Ville, en plus d'attirer des entreprises liées à l'aviation.

Les détracteurs du projet craignent cependant les impacts de l'aérodrome, notamment en matière de nuisance sonore et de perte de la valeur des résidences. Ils estiment qu'environ 30 000 avions passeront par l'aéroport chaque année.

Ces opposants, regroupés au sein de la Coalition SRA, ont récemment déployé de grands panneaux d'affichage le long de l'autoroute 25 pour faire connaitre leur opposition au projet, ainsi que pour interpeller le premier ministre Justin Trudeau, dont ils réclament l'intervention.

Le résultat du référendum doit être dévoilé en soirée.