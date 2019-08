Six expositions à voir sur la route cet été

Miró à Majorque. Un esprit libre

Il y avait 30 ans que des œuvres colorées du célèbre peintre catalan Joan Miró n’avaient pas été exposées au Québec. Tout l’été, le MNBAQ est gardien de plus de 200 peintures, sculptures et œuvres sur papier issues des 28 dernières années de la vie de l’artiste, lorsqu’il était installé sur l’île de Majorque, endroit qui a nourri un style surréaliste qui a marqué l’histoire de l’art.

This Light Never Goes Out – Les dessins engagés de Jim Carrey

Capture d'écran Jim Carrey est non seulement un acteur comique émérite, mais un dessinateur engagé drôlement productif depuis l’élection de Donald Trump en 2016. Très critique envers la politique américaine, il partage ses dessins satiriques depuis trois ans à ses 19 millions d’abonnés Twitter. L’exposition This Light Never Goes Out – Les dessins engagés de Jim Carrey rassemble une cinquantaine d’œuvres de l’artiste canadien jusqu’au 1er septembre, dont une grande partie réfère à la présidence de Trump. ► Centre Phi, 407, rue Saint-Pierre, Montréal. Jusqu’au 1er septembre