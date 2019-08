Un chauffard veut purger sa peine la fin de semaine

« Mes actions m’ont fait perdre la personne que j’aimais le plus au monde. [...] Vous ne méritez tellement pas cette peine, c’est ma faute. C’est juste moi qui devrais vivre avec les conséquences, pas vous. Je suis tellement désolé. »

« C’était un miracle que mon fils n’ait rien, que des ecchymoses et des égratignures. Mais c’était aussi le plus grand désespoir de Guillaume. Il me répétait : “Pourquoi je n’ai rien, maman ? Je veux mourir, maman, je veux juste m’en aller avec elle”. »