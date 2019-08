Volleyball: victoire convaincante avant de rentrer au pays

L’équipe canadienne masculine de volleyball a conclu le tournoi de qualification olympique intercontinental en blanchissant la Finlande 3 à 0 (25 à 16, 26 à 24 et 25 à 20), dimanche, à Ningbo, en Chine.

L’entraîneur Glenn Hoag a profité de ce match pour donner la chance à quelques réservistes de se faire valoir sur le terrain. Ceux-ci n’ont laissé aucune marge de manœuvre à leurs adversaires pour filer vers un gain convaincant.

Après avoir mené l’attaque du Canada lors des deux premières rencontres, Nicholas Hoag n’a pas été utilisé face aux Finlandais, mais il était très satisfait du travail accompli par ses coéquipiers. «La Finlande n’a jamais été dans le coup! De notre côté, nous avons respecté notre plan à la lettre. Nous avons joué un match simple et nous avons limité les erreurs. C’est une belle victoire», a confié le Sherbrookois.

Un peu plus tard dans la journée, l’Argentine est venue à bout de la Chine en cinq manches de 19 à 25, 25 à 22, 25 à 21, 18 à 25 et 15 à 9 pour assurer sa qualification olympique, un scénario difficile à accepter pour les Canadiens qui, aux dires de Nicholas Hoag, devront être mieux préparés pour les tournois à venir.

«Évidemment, nous sommes déçus du résultat. Je pense que nous n’étions pas prêts pour le match contre l’Argentine et ça nous coûte notre qualification. Après, nous étions toujours dans la course, mais le moral n’était plus là. Ç’a été très difficile de revenir, mais nous sommes allés chercher deux victoires, donc il y a quand même du positif», a-t-il conclu.