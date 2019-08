BRIEN, Jean-Guy



À Terrebonne, le 31 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Guy Brien, époux en premières noces de feu Mme Fernande Cadieux et en secondes noces de feu Mme Simonne Cadieux.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Adrienne Veillette, ses enfants Luc (Louise), Jean-Marc (Pierrette), Marjolaine (Jean), Gérald (Diane) et Guylaine (Jean), ses petits-enfants Marie-Ève, Alexandra, Simon, Jean-François, Evelyne et Caroline, ses arrière-petits-enfants Ophélie, Ariane, Charles, Olivia, Coralie, Nathan, Raphaël et Delphine, sa belle-soeur Thérèse Cadieux, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 14 août 2019 de 13h à 17h et de 19h à 22h à la1284 CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC J7K 2N4Les funérailles auront lieu le jeudi 15 août 2019 à 11h en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 boul. Ste-Marie, Mascouche, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.