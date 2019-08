Confusion libérale

Quoi qu’il en soit, l’aspirante à la direction Marwah Rizqy s’est prononcée en faveur d’une loi sur l’interculturalisme. Dominique Anglade a même pris l’engagement de l’inscrire dans la plateforme du parti. Et le député Gaétan Barrette, qui n’écarte pas encore une candidature à la chefferie, a admis avec lucidité que la formation avait erré sous le régime de Philippe Couillard. « On n’a pas été au diapason avec la population québécoise et on ne s’est pas exprimé avec assez d’affirmation sur ce plan-là. »