Guy Laliberté fait Boum Boum

Après avoir lu ma chronique au sujet de l’île de Guy Laliberté, un lecteur, Alain Boisvert, m’a écrit : « Si j’étais moi aussi milliardaire, serais-je aussi fou et déconnecté de la réalité ? ». En effet, la question se pose.

Plus je lis sur Nukutepipi, plus je me demande si Guy Laliberté vit sur la même planète que nous.