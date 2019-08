Infirmier irremplaçable

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches affirme avoir tout essayé, mais sans succès, pour trouver un remplaçant temporaire à l’infirmier de L’Isle-aux-Grues parti en vacances.

Du côté du CISSS, on assure avoir ratissé large pour trouver quelqu’un, mais en vain.

« On a même fait des demandes auprès des agences privées, et cela n’a pas fonctionné. C’est la première fois qu’on voit ça. On a même essayé avec les agences qui couvrent le Grand Nord », a affirmé Nathalie Paré, agente d’information.