James Piccoli l’emporte en Utah

Le Québécois James Piccoli (Elevate-KHS) a signé le meilleur temps du jour, lundi, lors du prologue de 5,3 km qui lançait les hostilités de la 15e édition du Tour de l’Utah.

Le cycliste du Mont-Royal a franchi la distance en 8 min 37 s, soit six secondes de moins que ses plus proches poursuivants, l’Américain Lawson Craddock (Education First) et le Roumain Serghei Tvetcov (Floyd's). Il s’est du même coup emparé du maillot jaune de meneur de cette compétition qui se déroulera jusqu’à dimanche.

Guillaume Boivin (Israel Academy) s’est aussi illustré lors de cette première journée, lui qui a conclu à 16 secondes de son compatriote pour prendre le 8e rang.

«Je suis content du résultat! Je n’avais pas vraiment d’attentes pour ce prologue, car ce n’est pas le genre de parcours qui m’avantage. Par contre, ça démontre que ma forme est bonne, et c’est motivant», a indiqué Boivin, qui se dit confiant pour le reste de la semaine.

«Il y a trois ou quatre courses où je pense pouvoir me démarquer. J’aimerais gagner une étape et je vais tout faire pour y arriver.»

Pour leur part, Émile Jean (Floyd’s, +51 secondes) et Jean Denis-Thibault (DCBank, +58 secondes) ont respectivement terminé 70e et 81e.

Les cyclistes seront de retour à l’action mardi, alors qu’ils parcourront 145,2 km à North Logan City.