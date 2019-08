La destinée de Piette

Samuel Piette est aujourd’hui l’une des têtes d’affiche de l’Impact. Pourtant, il ne s’est pas imaginé en joueur de soccer avant d’être assez avancé dans sa jeune carrière. Récit d’un parcours marqué par la destinée.

Piette a tout juste quatre ans quand il commence à taper dans un ballon. Il veut alors imiter ses cousins Mathieu et Gabriel, qui sont un peu plus âgés que lui et qui résident sur la même rue de Repentigny que les parents des trois jeunes hommes habitent encore aujourd’hui.

Piette, qui est aujourd’hui indispensable à l’Impact, a abordé son sport avec beaucoup de naïveté pendant assez longtemps.

« C’est assez tard que j’ai compris que j’avais du potentiel au soccer. À 12 ans, j’ai fait les sélections régionales pour les Jeux du Québec avec Lanaudière et on gagne en division II. Je pensais que ça s’arrêtait là.

« J’ai ensuite fait les sélections des équipes du Québec. Je ne savais pas que ça existait. J’y suis allé en me disant que je ferais le mieux possible, mais je n’ai jamais été coupé et j’ai ensuite fait les sélections canadiennes. »

En France

Il a poursuivi son développement tout en continuant de penser qu’il n’y avait pas de débouchés dans son sport, et ce malgré deux séjours d’un mois en France pour s’entraîner avec le FC Metz.

Pourtant, à 13 ans un entraîneur lui parle d’un club allemand qui a de l’intérêt pour lui et qui aimerait l’accueillir.

Après avoir raccroché, il se met à pleurer et dit à ses parents qu’il n’est pas prêt à s’expatrier. Quand une nouvelle chance se présente quelques mois plus tard, il fait le saut.

« Je ne pensais jamais qu’il y avait des débouchés dans ce sport, mais ça ne s’arrêtait jamais. C’est quand je suis parti en France à 14 ans pour le soccer que j’ai réalisé que c’était possible, mais je n’étais pas au même niveau que les autres là-bas. »

Et encore là, il n’y croyait pas tellement quand il s’est joint officiellement au FC Metz où il aura passé deux ans.

« Je me suis dit que je ferais un an ou deux, que je vivrais une expérience et que ça s’arrêterait là. »

En Allemagne

Après deux années à Metz, il est invité à s’entraîner avec Dusseldorf qui évolue alors en Bundesliga 2, la seconde division allemande qui est très forte.

« À 17 ans, j’ai eu un essai d’une dizaine de jours à Dusseldorf. Je ne parlais pas du tout allemand, mais je m’entraînais avec les pros et je ne réalisais pas que c’était très fort.

« À la fin d’un entraînement, on faisait un exercice de finition et j’avais marqué le plus de buts et c’était normal pour moi. C’est quand j’ai signé que j’ai réalisé où j’étais, et en plus, cette année-là, l’équipe a été promue en Bundesliga. »

Il passera deux années à Dusseldorf et un changement au sein de la direction du club va provoquer son départ, mais un soir de Saint-Jean, il reçoit un appel de son agent lui disant qu’il doit sauter dans un avion parce que Dortmund l’attend pour un essai.

Il y passera trois semaines, mais on ne parviendra pas à lui trouver une place dans l’alignement puisqu’un joueur qui devait partir est finalement resté.

Destin

C’est un peu là qu’intervient le destin dans cette histoire. Il se retrouve en Espagne avec le Racing de Ferrol, une formation de troisième division. « Tout était compliqué avec les papiers, se souvient Piette. J’ai joué un match amical contre La Coruna et après ça, ils m’ont offert de signer avec eux. »

Il passe l’année avec La Coruna en D4 et l’année suivante, il doit retourner avec le Racing de Ferrol en prêt, mais il perd toujours sa place parce qu’il est continuellement parti avec les formations U20, U23 et senior du Canada.

Après un passage au CD Izarra, il commence à prendre du galon avec la formation canadienne et il connaît une excellente Gold Cup au cours de l’été 2017. Les partisans de l’Impact commencent à le remarquer et la pression se fait forte pour qu’on le rapatrie.

C’est dans ce contexte qu’à 22 ans, Piette rentre à la maison après un séjour en Europe de près de huit ans qui ne devait qu’en durer un ou deux dans la tête du jeune homme.

Un nom qui a fait le buzz