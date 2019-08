Le soleil présent tout au long de la semaine

MONTRÉAL – La semaine va débuter sous les nuages avec des possibilités d’averses pour le sud et le centre du Québec. Le beau temps sera de retour sur l’ensemble de la province dès mardi avec du soleil et des températures confortables.

La zone de précipitations va tranquillement se déplacer vers l’est de la province et devrait encore apporter quelques précipitations en mi-journée, lundi sur certains secteurs.

À Montréal, la journée sera généralement nuageuse avec 40 % de probabilité d’averses tôt en soirée. Côté températures, il fera un maximum de 27 °C en après-midi avec un humidex de 31. À Québec, 60 % de probabilité d’averses est prévu au cours de la journée, et le mercure affichera 21 °C.

À partir de mardi, pour l’ensemble de la province et pour le reste de la semaine, le ciel sera ensoleillé et les températures seront de retour dans les normales de saison. À Montréal, le mercure oscillera entre 25 et 27 °C jusqu’à vendredi, et entre 23 et 24 °C à Québec.