L’entreprise TSO3 vendue à des Américains

Les compagnies étrangères continuent d’avoir les yeux sur le savoir-faire québécois.

L’entreprise TSO3 devrait passer dans le giron du géant américain Stryker Corporation. Une transaction de 68,4 millions $CAN.

La société de Québec spécialisée dans les technologies de stérilisation des dispositifs médicaux pour les établissements de santé depuis 1998 a annoncé la nouvelle, lundi.

Stryker Corporation a déposé une offre de 0,43 $ par action. Elle a été jugée «équitable» par le conseil d’administration qui «recommande» aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. Elle leur sera présentée en septembre lors d’une assemblée extraordinaire, peut-on lire dans un communiqué.

«Le conseil d'administration et la direction de TSO3 sont d'avis que cette opération offre aux actionnaires la meilleure occasion d'obtenir de la liquidité», avance le président de l'entreprise, Ric Rumble. «Cette opération procurera à TSO3 l'expertise et les ressources financières qui lui permettront de mieux atteindre son plein potentiel», poursuit-il.

La direction de TSO3 n’était pas en mesure de confirmer, lundi, si le siège social de l’entreprise demeura dans la capitale, sur l’avenue Dalton. Elle avait toutefois bon espoir. Des postes pourraient également être coupés.

Aussi en Caroline du Sud

Au 30 juin dernier, la compagnie comptait 53 travailleurs, notamment des techniciens, des professionnels et des employés de production. La société, qui a plusieurs clients au pays de l’Oncle Sam, a aussi des bureaux à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

«Nous avons travaillé fort au cours des dernières semaines et nous avons eu une grosse fin de semaine pour arriver à cette annonce», indique au Journal Glen Kayll, chef de la direction financière, précisant qu’il reste encore des étapes juridiques à franchir avant que l’accord ne soit conclu officiellement.

«Stryker Corporation est une entreprise qui a le désir de grossir. C’est à elle de présenter son plan pour le futur. Pour les bureaux à Québec, je n’ai pas eu de directive. Je pense toutefois qu’il y a plusieurs bonnes raisons pour les conserver dans la capitale. Ce que Stryker fera après la transaction va être le mieux pour l’entreprise», poursuit-il.

Stryker Corporation est un fabricant international d'équipement et de matériel médicaux qui a enregistré des ventes de 13,9 milliards $ en 2018. Son siège social est basé à Kalamazoo, au Michigan. L’organisation compte plus de 36 000 travailleurs.

Au deuxième trimestre de son exercice financier 2019, TSO3 a enregistré des revenus de 0,7 million $ et une perte nette de 4,2 millions $. À la Bourse de Toronto, son titre (TSX : TOS) était à 0,415 $, lundi midi.

Comme quoi les investisseurs étrangers ont de l’intérêt pour les compagnies du Québec, au cours des derniers mois, GenePOC et Clementia Pharmaceuticals ont, entre autres, été achetées pour respectivement 160 millions $ et 1,7 milliard $ par la société américaine Meridian Bioscience et l’entreprise française Ipsen.