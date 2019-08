L’Inter Miami aurait trouvé sa première vedette

L’Inter Miami FC, qui se joindra à la Major League Soccer (MLS) en 2020, aurait une entente de principe avec l’attaquant de Paris Saint-Germain (PSG) Edinson Cavani.

Selon l’ancien joueur et journaliste Alvaro Izquierdo, l’Uruguayen de 32 ans conclura son contrat avec le PSG et rejoindra l’équipe de la Floride en juin.

Cavani évolue avec la prestigieuse formation française depuis la campagne 2013-2014. La saison passée, il a amassé 23 buts et cinq passes décisives en 32 parties avec son club. Avant de se joindre au PSG, il a porté les couleurs du SSC Naples (2010-2013 et du US Palerme (2006-2010) dans la meilleure ligue d’Italie.

L’attaquant a également représenté sa nation à 114 occasions, récoltant 48 buts et 14 mentions d’aide.

La semaine dernière, l’Inter Miami avait révélé l’identité de ses trois premiers joueurs. Il s’agit du défenseur vénézuélien Christian Makoun, du milieu de terrain argentin Matias Pellegrini et de l’attaquant argentin Julian Carranza.