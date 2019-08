Plan de la CAQ : les immigrants blancs et francophones favorisés?

«La TCRI craint qu’à terme on observe une homogénéisation du profil des immigrants permanents de plus en plus francophones, européens et blancs. En laissant en partie la sélection des candidats à l’immigration à la discrétion des employeurs, et les biais des employeurs en la matière à l’égard des personnes immigrantes ayant été largement documentés, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une partie des candidats ne soit jamais sollicité malgré leur compétence, dû à un profilage ethnique non conscient», signale le mémoire de l’organisme.