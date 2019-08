Réponse à «Où s’en va notre société?»

J’ai été frappé par le message anonyme de celle qui s’inquiétait pour ses petits-enfants, vu le grand nombre de crimes pédophiles commis dans le monde d’aujourd’hui. Moi-même père d’un jeune enfant, je comprends sa détresse et sa peur. Mais la fin de son message m’insulte au plus haut point quand elle dit : « Je ne prétends pas que la société québécoise était tellement mieux avant, mais depuis qu’elle a jeté la religion par-dessus bord, voilà où ça l’a menée. Les bons principes de vie ont foutu le camp en même temps que l’eau du bain justement. Plus rien ne va. »

De quelle planète vient-elle ? N’a‐t-elle jamais entendu parler de ce triste morceau de notre histoire qu’on appelle les « Orphelins de Duplessis » ? J’ai eu la chance de naître au début du déclin de la religion au Québec. Néanmoins, j’ai encore imprimé dans ma mémoire le suicide de deux de mes oncles qui, incapables d’oublier les sévices commis sur eux par des prêtres, ne voyaient pas d’autre issue­­­ que celle-là pour calmer leurs angoisses post-traumatiques.

Ce genre de crime est certes plus médiatisé aujourd’hui, justement pour pousser les gens à la dénonciation quand ça leur arrive, quand auparavant les curés se servaient de leur pouvoir pour obtenir le silence de leurs victimes. Je l’inviterais à écouter le film Spotlight, qui traite de l’histoire vraie des journalistes qui ont découvert le réseau tentaculaire de pédophilie du clergé catholique.

Pour lui donner, ainsi qu’à tous ceux et celles qui pensent comme elle, une idée des conséquences des actes du clergé sur les enfants de jadis, voici la triste fin de la lettre de suicide d’un de mes oncles « Je ne sais hélas pas où l’on va après la mort, mais si je dois rejoindre mes bourreaux au paradis, par pitié, envoyez­­-moi en enfer. »

Catholique : plus jamais

Vous mettez en lumière, grâce à cet extrait de lettre d’adieu, les conséquences désastreuses et à long terme de l’abus sexuel sur les victimes. Heureusement que la société a évolué et que l’ouverture et l’empathie qu’elle a désormais envers les victimes favorisent leur passage à la dénonciation.